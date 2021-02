Siguen obras en área protegida del cerro Zapotecas; Comuna, omisa, acusan

Aun con la actual pandemia de Covid-19 y pese a que el cerro Zapotecas es un área natural protegida, obras de construcción, con fines inmobiliarios, continúan en la zona, mientras que pobladores señalan al ayuntamiento de San Pedro Cholula de no intervenir.

Imágenes que pobladores hicieron llegar a este medio, captadas durante un incendio en la reserva, evidenciaron la edificación de bases de concreto y varillas de construcción, así como la instalación de una caceta de lámina, que se quemó en el incidente.

La comunidad comentó en entrevista que las obras van contra la declaratoria que se le otorgó al polígono del cerro en 2008, y aseguraron que forman parte de un proyecto inmobiliario de “vivienda ecológica”, por lo que llevan meses trabajando “a escondidas”.

“Hay inmobiliarias, hay gente con intereses para tener sus proyectos turísticos, para la construcción de su vivienda ecológica entre comillas. Ellos creen que pueden hacer la construcción y la están haciendo, tratan de esconderse cuando hay varias construcciones”, comentó uno de los denunciantes.

Comuna omisa, dicen

Los pobladores señalaron que la actual administración municipal, presidida por Luis Alberto Arriaga Lila, de ser omisa ante la situación, pues a pesar de que es su responsabilidad procurar la defensa del cerro no ha clausurado las obras,

Recientemente, la Comuna anunció la tala de 500 árboles en el Zapotecas para mitigar una plaga de gusano descortezador, por lo que los denunciantes señalaron que “es imposible” que el ayuntamiento no haya visto la construcción.

“Está trabajando el Secretario de Ordenamiento Territorial (municipal), se supone que tuvo que haberlo visto, no ve o no lo quiere ver, no actúa, porque que siguen dando permiso, la policía montada que se supone que vigila no interviene. Ya tienen la varilla hasta para hacer un segundo piso”.

Respecto a quien es el impulsor del proyecto inmobiliario, los pobladores se limitaron a declarar “las mismas familias de siempre, el mismo ayuntamiento y Los Blanca”, en alusión a la familia Blanca, quien posee diversas hectáreas del cerro y hace tres años inició una ampliación de caminos, de cara a concretar el proyecto de viviendas rústicas.