Acusan a Unefa, ligada a diputado Huerta, de despojar predio en Totimehuacán

Liliana, propietaria de un predio de 61 mil 296 metros cuadrados en San Francisco Totimehuacán, señaló a Jesús Garzón Aguilar, vicepresidente de la Unefa, y a Octavio Huerta Corona, hermano del diputado federal Saúl Huerta Corona de despojarla de su propiedad, así como de intimidaciones.

La afectada contó que, desde finales de diciembre de 2020, a nombre de la Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios (Unefa) y con el pretexto de realizar “obras sociales”, los sujetos hacen trabajos en dichas tierras, e incluso levantaron una oficina con la cual –presumiblemente- han vendido, por lotes, el terreno de Liliana.

En entrevista con este medio, ella demostró la posesión del predio, mediante documentos del Instituto Registral y Catastral, además de contar con alineación y número oficial expedido por el ayuntamiento de Puebla.

El pasado 8 de diciembre de 2020, la dueña acudió a la tercera sección de la junta auxiliar tras ser alertada de presencia de maquinaria en su predio; fue entonces que se apersonó Huerta Corona y se presentó como “abogado de los herederos del terreno”, desconoció la documentación que Liliana llevaba en mano y aseveró que estaba por ganar un supuesto litigio para hacerse de la tierra.

Las acciones se repitieron al día siguiente; ahora Huerta Corona arribó acompañado de Garzón Aguilar y otras cinco personas, para decir que habían adquirido la tierra para un programa de “vivienda social”, aunque la afectada contó que nunca mostraron documentación que validara sus dichos, aun cuando fueron llevados al “despacho” del supuesto litigante, en las oficinas de la Unefa en Castillotla.

Liliana señaló que, durante estos encuentros, Huerta Corona mantuvo una postura a la defensiva e incluso llegó a parlar “un discurso de patria chica, que las tierras de San Francisco eran del pueblo y que solo le pertenecen al pueblo y que él las iba a devolver”, incluso llegó a fustigarla con la frase “señora, recuerde que por la defensa de la tierra ha corrido sangre”.

Desde finales del 2020, maquinaria pesada realiza viajes de tierra y tepetate, además de que rellanaron una barranquilla –propiedad federal- que se encontraba en el predio; a decir de la afectada estas obras son “vigiladas” por gente armada.

Denuncias no avanzan

Liliana lamentó no poder interceder legalmente, pues a pesar de contar con la documentación que avala su propiedad, los juzgados se mantienen cerrados a causa de la contingencia sanitaria; asimismo, interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que consta en el expediente número 4674/2020/ZC, la cual “avanza muy lento”.

“Lo complicado es la ausencia de autoridad, yo tengo mi documentación y se puede revisar mi propiedad (…) Por ahora no tengo la posibilidad para iniciar la demanda y actúe la justicia, pero sí es grave por lo arbitrario, pandemia y ausencia de justicia”, declaró la agraviada.

Mientras, plantea interponer una demanda por la vía civil y ver la posibilidad de que un juez dictara la detención de las obras, pues ante la supuesta presencia de gente armada “no me voy a ir a meter, con lo que me dice (Huerta Corona), ¿Voy a exponerme a que me baleen? No puedo” indicó.

“Organización gansteril”, dice

Es de resaltar que la Unefa, organización que se presume como proagraria, ha sido señalada de supuestas irregularidades en los programas sociales que gestiona e incluso despojo de tierras en diversos puntos del estado y comunidades del país, por mencionar la construcción de una supuesta universidad en Tepanco, sin aval de la Secretaría de la Educación Pública (SEP).

Aunque Octavio Huerta Corona se ostentó como “abogado de los herederos” del terreno mencionado, en el Registro Nacional de Profesionistas no consta ninguna cédula profesional con dicho nombre, mientras que Garzón Aguilar, quien se ostenta como ingeniero para repartir dadivas en la Mixteca, aparece como profesional técnico en autotrónica.

Liliana llegó a comentar a esta redacción que el despojo de su propiedad es un caso de “influyentismo y una organización gansteril”, pues resaltó que Huerta Corona es “respaldado” por su hermano y legislador, ya que consideró que el acusado “se siente protegido”.

El pasado lunes, el diputado de Morena por el distrito 11 hizo pública su pretensión de buscar la candidatura de su partido para la alcaldía de la capital.