Morena necesita candidatas que salgan de las bases: Janet Verdín

De las bases de Morena deben salir los mejores perfiles y que sean ratificados por las encuestas para definir candidatos; pues es tiempo de empoderar a mujeres, destacó la aspirante a diputación federal por el distrito 6 (Puebla capital), Alma Janet Verdín Rojas.

Maestra de profesión y a sus 33 años de edad, buscará participar en estos comicios intermedios, aunque con experiencia en temas legislativos, ya que colabora como asesora en la cámara de diputados federales.

En entrevista con Ángulo 7, puntualizó que es momento de cambiar la forma de hacer política, la cual continúa siendo machista, cuya práctica en el partido Morena no debe permitirse al abrirse más espacios para el sector femenino, “ya que cuando una mujer gobierna lo hace diferente”.

Dejó en claro que no pertenece a un grupo político dentro del morenismo y tampoco hay detrás de ella intereses, ya que ha venido trabajando como militante y conociendo de cerca la problemática que aqueja al distrito 6 porque vive ahí, la cual abarca La Resurrección, con una importante población indígena y San Miguel Espejo, ¨las cuales pese a ser parte del municipio, pareciera que no lo fueran porque siguen teniendo graves rezagos en educación y seguridad”.

Comentó que no solo ahora, sino desde hace más de 10 años como parte del colectivo Nómada, han venido trabajando ella y sus compañeros en la labor social en el distrito 6, intentando resarcir algunas carencias con apoyos alimentarios y entrega de ropa, donaciones que reciben de algunos altruistas; además ofreciendo asesoría legal.

Evitar infiltraciones

Verdín Rojas consideró que en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, se ha venido trabajando bien, aunque falta pulir detalles, entre ellos evitar que se vuelvan a filtrar algunos para las candidaturas que no cumplen con los preceptos de la “cuarta transformación: no mentir, no robar y no traicionar”.

Indicó que este proceso intermedio de 2021, donde por primera vez habrá reelección para diputaciones locales y federales, así como alcaldías, representa un reto mayor para Morena, porque si bien la marca AMLO sigue teniendo peso, ahora no estará en la boleta y quienes sean candidatos deben trabajar más por convencer a los electores.

“Se han tenido ciertas prácticas de algunos actores políticos que desacreditaron el movimiento y hay un reto de convencimiento respecto a que no todos somos iguales. No nos echen en el mismo costal”, puntualizó.

Sobre la oposición que integran en alianza el PRI, PAN y PRD, dijo que es un acto de desesperación, lo cual muestra que solo van detrás del poder, dejando de lado que antes eran enemigos.

Por último, dijo que esta pandemia por Covid-19, llevará a quienes sean candidatos a echar mano de las redes sociales para tener el acercamiento con los ciudadanos y hacerles llegar las propuestas, así como “tocar casa por casa”, pero cumpliendo con las medidas sanitarias.