Acude a FGE para denunciar violencia, pero la mandan a Ciudad Judicial, acusan

María Elena García Flores, víctima de violencia familiar, acusó que la Fiscalía de Puebla no quiso levantar una denuncia contra su pareja Agustín Márquez Pérez, por este delito, argumentando que por pedir igual la pensión alimenticia tenía que ir a Ciudad Judicial.

En entrevista, comentó que llegó a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ubicada en la calle 10 Oriente entre 4 y 6 Norte, a las 12 del día y fue hasta las 3 de la tarde cuando pasó, sin embargo, no tuvo una respuesta favorable.

Explicó que expuso la situación que había vivido con su pareja por 6 años, así como que se tuvo que escapar, ya que la tenía encerrada y no permitía ni siquiera que viera a su familia, además de que en una ocasión le pegó, pero el servidor de la Fiscalía General de Estado (FGE) que la atendió le dijo que tenía que ser en los juzgados civiles.

“La denuncia era por violencia familiar y por la manutención de mi hijo, pero me mandaron para allá, que ahí no la podían recibir y que tenía que ir a Ciudad Judicial, yo no pienso regresar con él, por eso es que vine, pero me fui sin nada, porque no la pude presentar”, pronunció.

Si bien señaló que el trato que recibió fue bueno y el personal fue atentó con ella, cuestionó el motivo del porqué no haya podido presentar la denuncia por violencia familiar.

Ante esto, dijo que no va a regresar con quien era su pareja, pero debido a que ya era tarde no podría ir a Ciudad Judicial porque iba ya a estar cerrado, por lo que será en los siguientes días cuando lo haga, mientras tanto se quedará buscará dónde quedarse.

Violencia familiar, delito penal

Es necesario mencionar que, de acuerdo con el artículo 284 BIS del Código Penal de Puebla, se considera como violencia familiar la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica.

Esta situación es considera como un delito y la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) debe abrir una carpeta de investigación, ante cualquier denuncia que reciba por este problema.

- Anuncio -

De acuerdo con el código, al responsable se le impondrán de 2 a 8 años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario; estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.

Mientras que, en el caso de la pensión alimenticia, la solicitante debe presentar una demanda civil ante los juzgados de lo familiar, en la que la autoridad judicial determinará el monto que debe recibir la madre para la manutención de su hijo, de acuerdo con lo que establece el mismo código de Puebla.