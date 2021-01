Quiere “El Chelis” aparecer en la boleta electoral con Morena

Aunque la dirigencia estatal de Morena afirmó que someterá a una encuesta la participación de José Luis Sánchez Sola “El Chelis” en las elecciones de 2021, el exdirector técnico ventiló sus aspiraciones a contender por un puesto de elección popular.

En conferencia virtual a medios, el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Edgar Garmendia de los Santos, hizo oficial la adhesión de Sánchez Sola a las actividades partidistas, aunque no se adhirió como militante y será a través de un sondeo popular como se determinará una posible candidatura para “El Chelis”.

Ante la pregunta de la prensa sobre si la suma del otrora técnico del Club Puebla significaba una falta de perfiles rumbo a los comicios, Garmendia de los Santos desestimó la afirmación, al asegurar que se busca la inclusión de “gente sensible, que entienda el diario vivir de un ciudadano”.

Aunque “El Chelis” comentó que no está “en condiciones” para solicitar una candidatura, apuntó que llegaba a Morena para “ayudar” en lo que le determine el partido y aceptó que le gustaría contender a un cargo de elección popular.

“No estoy en las condiciones para exigir, no tengo la carrera política ni los blasones para decir: yo hago tal y vengo a ser tal (…) ¿Que me gustaría hacer? tener mi foto en la boleta, pero por supuesto que me gustaría. Pero eso créanme que no depende de mí, depende de la gente”, declaró.´

Al ser cuestionado sobre su anterior simpatía con partidos de oposición a Morena,Sánchez Sola comentó que “en su momento” congeniaba con los ideales del PAN, al referir que llegó a cerrar el acto de campaña del excandidato a gobernador, Antonio Gali Fayad.

Lo mismo en cuanto a su relación con el mandatario Mario Marín Torres, al declarar que fue su puesto como director técnico el que lo acercó al priista; “No te voy a desconocer a nadie. En su momento me echó muchas porras a mí, por los ascensos (del equipo), el señor Marín me ayudaba en términos futbolísticos”, comentó.