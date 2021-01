Sin fecha para regreso a clases presenciales, aunque llegue vacuna: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no hay fecha para que se dé el regreso a clases de manera presencial, pues, aunque se anunció que la vacuna contra el Covid-19 llegará la siguiente semana, ésta solo se aplicará a los maestros y no a los alumnos.

En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que Puebla se encuentran en condiciones “más alarmantes” que había en junio y julio cuando la pandemia estaba en su punto más alto, por lo que no se puede especular en un posible retorno de los menores a las aulas.

Refirió que las vacunas no están hechas para los niños, por lo que no se les va aplicar y el hecho de que los maestros vayan a ser inoculados, no significa que los estudiantes no se puedan contagiar, pues contempla otros factores como su traslado hacia las escuelas.

“Lo digo de manera clara, no es una interpretación mía, a los niños no se les va a vacunar porque las vacunas no están preparadas para ellos, si la definición es porque ya se aplicará a los docentes, no. Hay que proteger a losmaestros, pero igual a los menores”, pronunció.

Manifestó que para que se de este retorno primero se deben generar las condiciones de estabilidad y sanitarias en materia de salud en la población para poder tomar esa decisión, por lo que reiteró que actualmente no se tienen.

Es necesario precisar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó el martes pasado que, a partir del 11 de enero, el gobierno federal espera recibir más de 436 mil dosis por semana de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer BioNtec, con las cuales planea comenzar la vacunación en Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Anunciarán nuevas medidas el lunes

Por otra parte, Barbosa Huerta refirió que a las 6 de la tarde de este miércoles concluye el permiso que se dio a los comercios establecidos para la venta de juguetes por el Día de Reyes, ya que fue temporal, solo durante tres días.

Ante esto, asentó que todos aquellos comercios que no desempeñan alguna actividad esencial deben mantenerse cerrados como se estableció en el decreto del 28 de diciembre, tras el aumento de contagios de Covid-19.

Recordó que dicho documento se emitió por un periodo de dos semanas, por lo que su vigencia termina el próximo lunes 11 de enero, aunque adelantó que para esa fecha se anunciarán nuevas medidas para mitigar los casos de Coronavirus.

Por otra parte, el mandatario mencionó que no tiene una fecha concreta para que se reanude la verificación vehicular, toda vez que los centros fueron cerrados desde marzo, por lo que igual no se tiene especificado cuando empezaría el reemplacamiento.

Detalló que las medidas de prevención que se tomaron en diciembre generó “condiciones administrativas” con el personal del gobierno, por lo que no ha regresado el 100 por ciento, aunque confió que la próxima semana pudiera darse el anuncio sobre estos dos temas.