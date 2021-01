AMLO descarta reforma para estatizar agua; “se puede detener privatización”

Ante el acaparamiento y corrupción en el manejo de agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, con la ley vigente, se puede detener la privatización y abusos, por lo que consideró que no hace falta una reforma para que pase a manos del Estado.

Lo anterior, este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, donde indicó que su gobierno presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para estatizar el agua, aunque los legisladores y movimientos sociales son libres de hacerlo.

Sostuvo su postura de que, en el manejo del agua, la principal tarea es “combatir la corrupción (…) el acaparamiento, el que se den permisos para sobreexplotar los mantos acuíferos, el que una persona concentre una gran cantidad, un gran volumen de agua, el que se utilice el agua para usos no básicos”.

Puso como ejemplo el impedir que se den permisos para poner plantas cerveceras en el norte o donde no hay agua, como pasó en el caso de Tijuana, pero “no impedir que haya plantas cerveceras.

Plantea dar opciones a empresarios

En contraste, propuso “dar facilidades para que se instalen las plantas en el sureste, donde hay agua. En el Papaloapan ya hay una cervecera, en Tuxtepec. Ahí está el río Papaloapan, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí hay muchísima agua”.

Y es que señaló que se debe convencer a los cerveceros de que pueden exportar desde el sureste a Estados Unidos, esto vía marítima hacia la costa este con bajos costos.

“Porque toda nuestra relación con Estados Unidos la estamos haciendo sólo por la frontera norte, la mayor parte del intercambio comercial se da en los estados del norte”, expuso.

Remarcó que, con este objetivo, en el Istmo de Tehuantepec, se realiza la rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos, el mejorar el puerto de Dos Bocas, el ampliar el puerto de Progreso, el puerto de Ceiba Playa, en Campeche.

“Pero no estatizar, la ley permite que haya control y que no haya abusos y que no haya acaparamiento, entonces no hace falta ninguna iniciativa aun cuando son libres los legisladores y también los movimientos sociales que están en defensa del agua para hacer sus propuestas”, reiteró.