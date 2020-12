Personas con discapacidad piden intervenir calles de Puebla; son intransitables

Personas con discapacidad denunciaron las dificultades que sufren al transitar por la ciudad de Puebla, especialmente en la avenida Juárez, donde transformadores eléctricos estorban el paso, son peligrosos; pese a solicitar su retiro, el ayuntamiento hace caso omiso.

En entrevista a este medio, Ana y Armando, quienes usan silla de ruedas, relataron que no hay una sola calle en la capital donde no se encuentren obstáculos físicos para circular libremente, entre coladeras abiertas, banquetas estrechas o automóviles que se suben a la acera.

No obstante, el mayor impedimento es en el transporte público, pues aseguran que solamente algunas estaciones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) les facilitan el acceso, mientras que ellos ven imposible subir a un microbús, alimentadora o incluso un taxi, los cuales –mayormente- no están adecuados y suponen un costo elevado.

“Aquí no se ha atendido la problemática, la movilidad en transporte no la hay. De ahí en fuera no puedes subirte a un micro o a un RUTA o a las alimentadoras, y para nosotros la movilidad siempre va a ser la silla. Sería fácil, pero por no haber recursos o la conciencia para la movilidad plena”, declaró Armando.

Por su parte, Ana señaló que “tenemos que tomar conciencia, la vida nos puede cambiar en un segundo, no estamos exentos de que nos llegue a pasar un accidente y realmente es cuando nos debemos poner en el lugar de la otra persona”.

Instalaciones eléctricas, estorba

En este sentido, la pareja realizó un llamado al ayuntamiento capitalino a atender las denuncias de las personas con discapacidad, pues además de los obstáculos señalados, se inconformaron por la colocación de dos generadores eléctricos ubicados en la avenida Aarón Merino Fernández y la Juárez, el cual impide el paso y es un potencial riesgo para los peatones.

Estas instalaciones, abarcan más de metro y medio de la vialidad, lo cual deja un paso angosto para el paso peatonal y termina por imposibilitar el tránsito de personas con silla de ruedas o alguien más con discapacidad que pretenda circular la calle.

Ante este obstáculo, usuarios de sillas de ruedas tendrían que maniobrar su instrumento para poder avanzar por la banqueta, pues no pueden correr el riesgo de bajar a la acera peatonal, debido a la afluencia de vehículos a alta velocidad en el bulevar.

Armando y Ana aseveraron que esta traba violenta sus derechos humanos al libre tránsito y a la movilidad, mientras que alertaron que el generador maneja altas cantidades de electricidad, por lo que es peligroso pasar a menos de un metro de este.

Comuna se dice sin competencia

Representados por la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Puebla, presentaron un oficio ante el ayuntamiento de Puebla para que considerara reubicar ambas estructuras, no obstante, ha habido evasivas por parte del ayuntamiento, quien “sugirió” acudir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fue desde el pasado 9 de septiembre cuando presentaron el primer escrito dirigido a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el cual no fue respondido en el plazo legal de ocho días, mientras que fue hasta el 28 de octubre cuando la Sindicatura municipal se deslinda del asunto.

Ángel Manuel López Rafael, coordinador de la confederación y quien presentó directamente los oficios, apeló a que los generadores violaban el Código Reglamentario Municipal (Coremun) y el Reglamento Básico para Peatones.

Sin embargo, la Comuna dio por respondida la queja al señalar que no se incumplían ambas leyes, por lo que el ciudadano se inconforma ante la contestación, al señalar que es sí su competencia.

“No puede ser, imagínate que si (en la ciudad) nos falta agua nos manden a la Conagua, que si están contaminando el río Atoyac, nos manden a Semarnat, imagínate”, comentó López Rafael a este medio.