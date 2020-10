AMLO respalda que INE impida candidaturas por violencia a mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó respaldo al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir el registro como candidatos a quienes hayan cometido violencia contra mujeres e incluso a los deudores de la pensión alimenticia.

Durante su conferencia de prensa matutina, comentó que ve bien la decisión de la autoridad electoral y agregó que los agresores de mujeres no deberían recibir candidaturas, sino ser procesados.

“Quién agrede a una mujer no debe de ser candidato o representante, debe de ser candidato pero al tambo. No conozco la resolución pero si es así yo creo que está bien, un golpeador de mujeres pues no puede ser candidato, imagínense, eso no se debe de permitir”, expuso.

Y es que, el jueves, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad los nuevos lineamientos para erradicar la violencia política de género.

En las reglas, está negar candidaturas a quienes tengan algún tipo de historial violento contra las mujeres en cualquier ámbito.