Gobierno autoriza reapertura de panteones; ayuntamientos decidirán si abren

El gobierno estatal autorizó que se puedan reabrir los panteones, por lo que emitió 20 medidas para ello previo a la temporada de muertos, aunque los ayuntamientos decidirán si lo hacen o no; en tanto, se analiza la reapertura de los cines al ser un sector importante.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que entre las medidas que se deberán seguir se encuentran no permitir la presencia de vendedores ambulantes en el perímetro de los panteones, evitar el ingreso de grupos musicales y comida a los cementerios para no provocar la convivencia dentro de los mismos.

Así como deberán contar con módulos de servicios de salud y atención de emergencias, señalética de entrada y salida, circuitos de recorrido para evitar aglomeraciones, filtros sanitarios en accesos, y establecer horarios escalonados de entrada y salida para que no haya aforo de más del 30 por ciento.

Además de que no se podrán llevar a cabo celebraciones religiosas, ni ingresar alimentos ni bebidas, sumado a que se deberá restringir el uso de pirotecnia, mientras que los encargados de los panteones deberán realizar el retiro de las flores entre 48 y 72 horas después de que fueron colocadas y reforzar la cloración de agua.

El funcionario estatal señaló que estas medidas serán turnadas en las siguientes horas a los 217 ayuntamientos del estado, a fin de que les den seguimiento, toda vez que fueron avaladas por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris).

Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que los panteones son servicios municipales, por lo que la responsabilidad de su apertura depende de los ayuntamientos, por lo que son recomendaciones que hacen a los gobiernos municipales.

“Se las mandamos (las 20 medidas), allá que tomen su decisión en el ayuntamiento, nosotros ya cumplimos con el análisis científico, claro, de cómo se pueden usar los panteones en esta temporada de muertos, la decisión que tome cada autoridad municipal es responsabilidad de ellos”, dijo.

Por otra parte, respecto a la reapertura de cines, el mandatario poblano comentó que todo está a consideración y se analizará dicho tema, pues este sector económico es importante, ya que genera varios empleos.

En análisis reapertura de cines en Puebla

Mencionó que tendría que haber mejores condiciones para que se normalice de manera general, pero tienen que ser cautos, por lo que los protocolos tendrán que ser revisados y será la Secretaría de Economía la que se encargará de eso.

El mandatario manifestó que se ha visto un relajamiento de las personas en Puebla, por lo que pidió mantener el confinamiento y actuar con responsabilidad, pues la capital se encuentra en naranja alto de contagios de Covid-19, pero de seguir así podría pasarse nuevamente a rojo.

“La recomendación es no bajar los brazos, mantenernos con las medidas de prevención y confinamiento que sea posible, Puebla pasó de rojo a naranja, pero si no se asume un comportamiento no vamos a pasar a amarillo, no va haber cines ni otras cosas”, pronunció.

En el caso de los centros nocturnos, Barbosa Huerta mencionó que aún no se prevé su que se dé su reapertura, ya que en estos lugares, si bien igual son centros de trabajo de varias personas, no se puede garantizar que haya sana distancia.