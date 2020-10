La reelección es un “derecho ganado”: Claudia Rivera

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dejó abierta la posibilidad para buscar su reelección, al señalar que será su trabajo y si el mandato popular permite que esté “en la posición que quieran”.

Este lunes rendirá su segundo informe de gobierno y en entrevista con Ángulo 7, refirió que la reelección es un derecho ganado y se ha enfocado en “matar grilla con trabajo”.

Respecto a la continuidad de los programas que ha impulsado, se le cuestionó si le gustaría dárselos en un segundo periodo de gobierno; sin embargo, respondió que ella misma tuvo que decidir hacerlo con acciones de sus antecesores pese a la presión política, como fue el caso del Presupuesto Participativo, convocando a las asambleas y dejar atrás la simulación para aplicarlo.

“Asumimos el costo político y las tareas –programas- que desarrollamos van a tener continuidad en el tiempo que me toque a mí (…) insisto al venir del mandato popular, van a quedar democratizadas, no le pertenecen a quien estuvo sino a la ciudadanía”, ahondó.

Rivera Vivanco no escondió su deseo por servir de nueva cuenta a la ciudad, “ha sido el máximo honor que se me ha otorgado (…) y como lo decía es un derecho ganado, me estoy concentrando en este presente para que al final mi trabajo hable por mí y entonces el mandato popular me permita estar en la posición que quieran, la que me pongan, la voy a cumplir y superar las expectativas”.

En cuanto al segundo año de gestión, calificó como inédito por la pandemia que afecta a todo el mundo, pero que la estrategia de su administración ha sido en seguridad, combate a la corrupción y las acciones de bienestar.

Covid-19, acelera programas

Además, sostuvo que la pandemia de Covid-19 se convirtió en una acelerador en los programas que traían para darles celeridad, aunque en otras áreas no se logró.

Agregó que la estrategia del año pasado para fortalecer la autonomía financiera fue buena y, con ello, arrancar el 2020 con recursos propios, a la par de puntualizar que el 40% del presupuesto de obra pública fue para juntar auxiliares, el Presupuesto Participativo fue a más del doble, con lo cual se hizo justicia social a colonias marginadas y otros grupos vulnerables.

Indicó que el Plan Puebla 500 para reactivar la economía con 500 millones de pesos, ayudará de manera paulatina y sostenida a esa recuperación, aunque con la expectativa que será a corto, mediano y largo plazo.