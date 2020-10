Trump y su esposa van a cuarentena tras dar positivo a Covid-19

El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald Trump y Melania Trump, iniciaron cuarentena luego de que ambos dieran positivo a Covid-19, el anuncio sucede a un mes de las votaciones presidenciales donde el mandatario buscará su reelección.

A través de Twitter, Trump confirmó la noticia unas horas después de ventilar el contagio de una de sus asesoras cercanas en campaña, Hope HIcks, y apenas el miércoles habría volado junto con el candidato a reelegirse a un acto de campaña en Cleveland.

Esta noticia se destapa a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, donde el actual presidente busca su reelección contra el candidato demócrata Joe Biden, con quien tuvo un debate el pasado martes.

Trascendió que el mandatario canceló los eventos públicos que tenía planeados para este viernes y que habrá una reorganización de su agenda, aunque se desconoce si suspenderá sus mítines, donde acuden normalmente cientos de personas.

Estados Unidos se mantienen como el país que acumula más contagios de Covid-19, con más de 7.2 millones de casos y cerda de 207 mil muertes. Cabe mencionar que al igual que Trump se han contagiado los mandatarios de Brasil y Reino Unido, el presidente Jair Bolsonaro y el primer ministro Boris Johnson.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020