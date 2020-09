Pide AMLO no caer en “trampa” de huachigas tras incremento en Puebla e Hidalgo

Your browser does not support the video tag.

Luego de confirmar que hubo un incremento en el robo de gas LP en Puebla e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no caer en la “trampa” de este ilícito, y dijo que se reforzará la vigilancia de ductos de combustible.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este jueves, donde el mandatario recordó el incidente en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando una explosión a causa de una toma causó la muerte de al menos 135 personas el pasado 18 de enero de 2019.

“Esta creciendo el robo de gas, en Hidalgo y Puebla (…) hago el llamado a la gente, que no caigan en esa trampa, que no olviden lo que sucedió en Hidalgo, una tragedia donde perdieron la vida gente inocente que pensaba que iban a obtener gasolina de los ductos”, declaró

El presidente aseveró que es Hidalgo la entidad donde se presenta más robo de combustible, también llamado huachicoleo, pese a asegurar que la incidencia de este delito bajó un 95 por ciento.

En este sentido, adelantó que reforzaría la seguridad en los ductos de Pemex para evitar más tomas clandestinas y que el gobierno no ha desatendido el combate a este delito.

Es de mencionar que Puebla se ubicó como el segundo estado a nivel nacional con más carpetas de investigación por robo de hidrocarburos, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 13 de agosto de 2020, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras que el primer lugar lo ocupó Hidalgo, con 2 mil 531 carpetas acumuladas.