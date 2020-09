Venden 70% de boletos para rifa de avión; sorteo, 15 de septiembre

Your browser does not support the video tag.

A un día del sorteo -este martes a las 14:00 horas-, se han vendido casi el 70 por ciento de los boletos de la rifa por el avión presidencial, con lo que se alcanza a cubrir los 100 premios de los ganadores, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario aseveró que se cumplió la con la venta de “cachitos” suficiente para cubrir los premios del sorteo y que la rifa se llevará a cabo este 15 de septiembre, a las 16:00 horas.

En tanto, el director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), Ernesto Prieto Ortega, informó que se han vendido 4 millones 179 mil boletos, equivalente al 69.65 por ciento del total, mientras que la venta concluirá el martes a las 14:00 horas.

López Obrador adelantó que a los equipos comprados con la venta de “cachitos” se les colocará una placa con la leyenda “Recursos obtenidos de la rifa del avión presidencial. Aportación del Pueblo 2020”, con el fin de que la población sepa “donde quedó su aportación”.

Asimismo, afirmó que será la próxima semana cuando inicie la compra de insumos médicos, misma que se transparentará, al igual que su destino.

“Vamos a presentar un informe del dinero obtenido, se va a conocer la licitación de la compra de los equipos médicos, se va a hacer una licitación pública. Se va a transparentar donde van a quedar los equipos, a que hospitales van, va a quedar un inventario”.

Editado por David Celestino