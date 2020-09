Matan a balazos a menor de edad y dos sujetos en Xicotepec

Your browser does not support the video tag.

La noche del pasado domingo, un menor de 10 años y dos sujetos murieron en un lo que se presume fue un ataque directo por un ajuste de cuentas, por un comando armado, en la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho, del municipio de Xicotepec de Juárez.

Los primeros reportes aseguran que las víctimas viajaban a bordo de una camioneta blanca sobre la carretera hacia Tlaxcalantongo, junta auxiliar vecina de Villa Ávila Camacho -también conocida como La Ceiba-.

Fue entonces cuando un vehículo rojo les dio alcance y abrió fuego en su contra; tras el ataque los tres tripulantes perdieron la vida, además de que se presume resultaron heridas otras dos personas, por las balas perdidas.

Extraoficialmente se identificó a los ahora occisos como un ganadero, junto con uno de sus trabajadores y su hijo, de unos 10 años.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó la versión y aseveró que el hecho se investiga como un ajuste de cuentas.

Editado por David Celestino