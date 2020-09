Con 12 casos, Puebla sigue a la cabeza en muertes de clérigos por Covid: CCM

Your browser does not support the video tag.

Hasta el 4 de septiembre de 2020, la Arquidiócesis de Puebla tuvo el registro de 12 decesos de clérigos relacionados con Covid-19, por lo que continúa en primer lugar nacional como la más afectada por la pandemia, al concentrar el 15.5 por ciento del total de estas muertes.

El Centro Católico Multimedial (CCM) presentó su Octavo reporte. Clérigos y religiosos fallecidos en México por afecciones de Covid-19, con corte del 16 de agosto al 4 de septiembre de 2020.

De acuerdo con este informe, Puebla aumentó 20 por ciento los decesos en este sector, pues hasta el séptimo reporte del CCM –actualizado al 15 de agosto de este año—la cifra fue de diez muertes.

La arquidiócesis poblana se ubicó en el primer lugar con más decesos superando a las de Morelia, Estado de México, Tlalnepantla, Toluca, Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí, León, Xalapa y Hermosillo.

Se indicó que los clérigos fallecidos entre el 16 de agosto al 4 de septiembre en Puebla fueron: Froylán Ramírez Espinosa, de 58 años y párroco de santa María Malacatepec, él fue ordenado en 1992, su deceso se debió a complicaciones por el virus.

Dos nuevos decesos de clérigos

Además de Vicente Castillo Deonate, de 35 años, ordenado en 2012, de acuerdo con el reporte este es uno de los sacerdotes más jóvenes que han perdido la vida por complicaciones asociadas con la pandemia. Él se desempeñaba como párroco de San Nicolás Tolentino, Buenos Aires, Puebla.

Estos dos decesos se suman a los que anteriormente se habían anunciado: José Guadalupe Sanguino Fuentes, Valentín Ramírez Tlahque, Álvaro Ramírez Hernández, Juan Francisco Espino Godínez, Joaquín Fausto Silva Omaña, Rafael Amaro Goiz, Adán Soto Aguilar y José Amado Guillermo López Téllez.

También en Puebla se tiene el registro de la muerte de la religiosa Sor Aldegunda Nolasco Bravo, de la Congregación de Hermanas Josefinas.

Desde que inició la pandemia y hasta el 4 de septiembre de este año, el CCM registró 77 muertes de sacerdotes, siete diáconos y cuatro religiosas a nivel nacional.