Campesinos acusan uso de bombas antigranizo y piden diálogo

Una veintena de campesinos del Movimiento en Defensa del Agua, de la cuenca Libres-Oriental, se manifestaron al lado del templo de San Francisco, en la ciudad de Puebla, para exigir al gobierno del estado retomar el diálogo ante la acusación contra empresas por usar bombas antigranizo.

Aunque los integrantes de la organización tenían pensando manifestarse frente a Casa Aguayo, donde despacha el gobernador Miguel Barbosa Huerta, policías no les permitieron el paso, por lo que leyeron su petición en dicha iglesia.

Acusaron que empresas trasnacionales utilizan bombas antigranizo para detener las lluvias, lo cual ha afectados su cultivos.

Indicaron que en la novena asamblea, las autoridades “los dejaron plantados”, al igual que el 8 de septiembre, cuando se reunieron en el municipio de Tepeyahualco, actitud que, indicaron, entendieron como cancelar el diálogo.

Por ello, este 14 de septiembre acudieron a pedirle a Barbosa Huerta que los escuche y se retomen las mesas para hablar, con las garantías de que los funcionarios no correrán peligro.

Cabe mencionar que el 1 de septiembre, luego de la protesta de los campesinos que acusaron que Granjas Carrol y Audi utilizan cañones antigranizo para evitar daños a sus productos, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla informó que no tiene registro de que se implementen, pero vigilará pues no está autorizado su uso.