AMLO exige a mineras cuidar ambiente y pagar como en Canadá

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que respetará las concesiones otorgadas por gobiernos precedentes a mineras extranjeras, pero les exigió que cuiden el ambiente y paguen, salarios e impuestos, como lo hace en Canadá, de donde procede la mayoría.

Lo anterior, este lunes durante su conferencia de prensa matutina, ante la pregunta de un reportero sobre si su administración va a revisar concesiones a mineras extranjeras vigentes en el país.

Al respecto, el mandatario descartó hacerlo porque su postura es “respetar los acuerdos” firmados en el pasado y su gobierno aplica la política de no otorgar más concesiones a empresas extranjeras de minería “porque ya lo entregado ha sido más que suficiente”.

“Entregaron de Salinas a Peña Nieto, recuerdo, 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60 por ciento del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas y entregaron 120 millones de hectáreas”, expuso.

Agregó que, para explotar tal extensión de tierra, tardarían cerca de de “20 mil años”. Sin embargo, remarcó que, desde que se reformó la ley minera, deben pagar impuestos por esta actividad.

Ante este escenario, llamó que las empresas mineras “cuiden el medio ambiente como lo cuidan en Canadá, paguen los impuestos como pagan en Canadá y les paguen bien a los trabajadores mineros como les pagan y les dan prestaciones en Canadá”.

Comienzan a retornar concesiones ante impuestos

Respecto a los impuestos, destacó que su gobierno está enfocado en hacer valer dicho ordenamiento para que las empresas mineras continúen con las concesiones otorgadas, pero pagando los impuestos correspondientes.

En respuesta, indicó que “muchos, por no pagar los impuestos, están devolviendo las concesiones y también porque ya no se condonan los impuestos, se acabó con todo ese trafique”.

Cuando le preguntaron sobre cuántas concesiones se habían devuelto, señaló que no tenía el dato, pero sabía que era “bastante superficie”