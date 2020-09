Denuncian que financiera en Puebla “defrauda” con cargos a tarjeta de crédito

Your browser does not support the video tag.

Para construir una casa, Patricia aceptó en abril pasado, en plena pandemia, la propuesta de “Planeación Financiera” para recibir un préstamo por 350 mil pesos con el “aval” de sus tarjetas de crédito; sin embargo, terminaron haciéndole cargos y cobros por 198 mil 300 pesos, sin entregarle lo prometido y negándose a devolverle el dinero.

Preocupada por la alta deuda generada, la maestra en pedagogía y madre de familia exigió la cancelación inmediata del contrato y logró que la financiera accediera a firmar una carta de cancelación donde prometía devolverle todo lo cobrado a más tardar el 15 de junio, lo cual nunca pasó.

Ante estos hechos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 18 de junio. Un día después, la financiera le advirtió que no le devolverían el dinero.

En tanto, la financiera, cuya dirección es avenida Juárez 2915, departamento 101, colonia La Paz, cambió de nombre a Unifica y sigue operando. Incluso le volvieron a llamar para ofrecerle un nuevo crédito pese que los tiene denunciados.

Así lo relató, en entrevista con Ángulo 7, y detalló que, el pasado 17 de abril, la contactó el seños Ricardo Villalobos ofreciéndole el crédito a un bajo interés.

Debido a que lo requería, tomó la decisión de escucharlo y visitar la empesa en la sucursal de avenida. Inicialmente le solicitaron un aval, una propiedad a mi nombre y entregué la documentación requerida sólo que no cumplía con lo estipulado; al no poder proporcionarlo me ofertaron darme el crédito, sólo con las tarjetas de crédito.

Para el 30 de abril, Julieta Reyes Cerón la citó para firma del contrato en ese momento quedan su tarjetas bloqueadas como “garantía” (por 174 mil pesos), especificando que el día viernes 8 de mayo quedaría el recurso liberado en su cuenta por 350 mil pesos sin tener que hacer pago alguno previo al préstamo.

Al realizar un pago por la primera mensualidad, se desbloquerían las tarjetas en ese momento y que después del depósito tenía 10 días hábiles para cancelarlo sin penalización alguna.

Sin embargo, el 8 de mayo se comunicaron con ella del “corporativo de Mérida” Sofía Lara del “área de transferencia”, indicándole que debía pagar 7 mil 900 pesos concepto de seguro. A ello siguieron cobros que, en total, dieron 24 mil 300 pesos por otras comisiones.

Ante esta situación, Patricia exige que le devuelvan su dinero “la tranquilidad de que mis tarjetas no van a ser usadas para más cobros”, pues teme que las deudas se hagan impagables.