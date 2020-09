Sedatu contempla aumento del 70% en PPEF de 2021: Carvajal

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, informó que derivado de la presentación del PPEF de 2021, la Sedatu recibirá un aumento del 70 por ciento para los programas relacionados al otorgamiento de subsidios para la vivienda.

A través de un comunicado de prensa, el secretario de la Comisión de Vivienda en San Lázaro indicó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se contempla que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reciba más de 5 mil 500 millones de pesos, lo que representa en términos reales un aumento del 47 por ciento con respecto del aprobado en el 2020.

Señaló que el documento sigue contemplando los programas prioritarios de la Secretaría; el Programa de Vivienda Social (PVS) prevé etiquetar poco más de 4 mil 148 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021, lo que significa un incremento de 171 por ciento en comparación con lo avalado para este año, periodo al que se le etiquetaron mil 483 millones de pesos.

En tanto, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) plantea asignar 8 mil 360 millones de pesos, es decir 99 por ciento más que este 2020.

Para los casos de los programas Nacional de Reconstrucción (PNR) y para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), indicó, no corrieron con la misma suerte, ya que el Ejecutivo Federal propone etiquetar mil 133 millones de pesos y 71 millones de pesos respectivamente, lo que significa una disminución respecto del ejercicio fiscal anterior del 49.45 por ciento y de 21.65 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el diputado federal por el distrito 6 de Puebla destacó que el aumento a la Sedatu es un avance en materia de vivienda ya que con ello se podrá destinar para el próximo ejercicio fiscal un mayor número de acciones de vivienda para el sector de la población que más lo necesita.