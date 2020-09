Senador del PAN y exgobernadores del PRI, detrás de pugna por presa: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el senador panista Gustavo Madero Muñoz., así como los exgobernadores priistas Fernando Baeza Meléndez y Reyes Baeza Terrazas, estuvieron implicados en el conflicto entre agricultores y la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla.

Ante la pregunta sobre los hechos violentos registrados el martes, que terminaron con la toma de la presa por parte de los inconformes y la muerte de una pareja de agricultores en un supuesto enfrentamiento armado con la GN, el presidente lamentó los decesos y pidió que la FIscalía General de la República (FGR) los investigue.

No obstante, insistió en que la protesta de los campesinos estuvo motivada por “propósitos políticos” de la “asociación entre el PRI y el PAN, el “Pria”, que –sostuvo– persiste en Chihuahua aunque se “engañe a la gente”.

“Según el informe que tengo, que nos dieron, es que se hace este mitin, participan todos estos personajes de los partidos, los dos exgobernadores y un diputado del PAN, y también desde aquí Madero, el senador”, expuso.

Tras hacer un recuento de los gobernadores de Chihuahua y los nexos entre ambos partidos en el estado, señaló que, ante las elecciones de 2021, donde se renovará la gubernatura, “engañan y manipulan y promueven este movimiento que lamentablemente lleva a que pierdan la vida dos personas”.

Y es que los agricultores inconformes que marcharon sobre la presa el martes, quienes sumaron más de un millar, acusaban que esta instalación los iba dejar sin agua de riego para sus tierras con el fin de enviarla a Estados Unidos para cumplir un tratado de 1944.

López Obrador indicó –sin dar nombres concretos– que, ante la obligación con la nación del norte, “se les llama a que ayuden, se les asegura que no va a faltar el agua, porque así lo sostienen los técnicos de Conagua y porque es real”, pero se convocó a la manifestación.

El mandatario reiteró que “si no cumplimos ese convenio podría haber represalias para México, además en una circunstancia difícil, porque hay elecciones en Estados Unidos”.