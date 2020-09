FGE inicia 4 mil carpetas por violencia familiar; 62% son archivadas: Igavim

Your browser does not support the video tag.

Durante el primer semestre de 2020, la FGE de Puebla inició 4 mil 736 carpetas de investigación por violencia familiar, sin embargo, en el 62 por ciento se determinó abstenerse a seguir indagando, archivarlas temporal o definitivamente o se decretó el no ejercicio de la acción penal.

Así lo dio a conocer el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) en su estudio “Carpetas de investigación iniciadas vs concluidas. Estado de Puebla. Primer semestre”.

Con respuesta a la solicitud de información del Igavim a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se determinó que hasta junio de este año, del total de carpetas por violencia en los hogares, en 18 se decidió abstenerse a investigar, pues la autoridad consideró que los hechos relatados en la denuncia no fueron constitutivos de delito.

Mientras que en 663 se optó por archivarlas temporalmente al no encontrarse datos suficientes que permitan esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación.

Asimismo, 120 fueron archivadas definitivamente aunque se señaló que no implica la extinción de la acción penal, ni la prescripción punitiva.

En tanto, en 2 mil 173 carpetas el Ministerio Público (MP) previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, decretó el no ejercicio de la acción penal.

FGE no comparte sentencias

El Igavim señaló que en la información solicitada, la Fiscalía poblana no entregó información respecto a las sentencias de las investigaciones iniciadas de ninguno de los delitos.

Indicó que es preocupante que en la respuesta otorgada por la FGE no existan registros sobre carpetas de investigación concluidas por sentencia en los 13 delitos analizados.

Añadió que es necesario se aclare el motivo o que se indique quién es el responsable de publicar la información, ya que anteriormente los registros de sentencias también los publicaba la Fiscalía.

Datos contradictorios

Además, la organización criticó la contradicción en los datos entregados por la FGE, pues explicó que se señaló que durante el primer semestre del 2020 se iniciaron 30 mil 116 carpetas de investigación en toda la modalidad de delitos e indicó que de enero a junio de 2020 se concluyeron 25 mil 313 carpetas de investigación, esto representó el 84.05 por ciento.

Por lo anterior concluyó que resulta contradictorio que de manera general aparentemente el 84.05 por ciento del total de las carpetas de investigación iniciadas fueran determinadas o concluidas, mientras que en los 13 delitos analizados por la organización tan sólo se concluyó el 40.67 por ciento.

Es importante remarcar que los ilícitos analizados registraron el 70.94 por ciento del total de carpetas de investigación iniciadas en el primer semestre del 2020 en el estado de Puebla.