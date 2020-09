Desde 2019, 13 víctimas de trata de personas en 4 municipios de Puebla: FGE

Your browser does not support the video tag.

De 2019 a agosto de 2020, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se han presentado 13 carpetas de investigación en cuatro municipios por trata de personas con víctimas mujeres; la mayoría fue levantada en la capital, con 61 por ciento de las investigaciones.

De acuerdo con información de la Georreferenciación Violencia de Género del organismo autónomo, 18 mujeres fueron víctimas de la trata de personas en la Angelópolis, seguida de Izúcar de Matamoros con tres, San Andrés Cholula con una y otra en Tehuacán.

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019, sumaron 12 carpetas, mientras que, en los mismos meses, pero de 2020, hubo un caso: el de San Andrés Cholula.

A principios de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recalcó que Puebla es considerado “foco rojo” por ser un estado de tránsito, origen y destino de las víctimas de dicho delito; en la capital de la entidad se ha observado el proceso de explotación sexual de mujeres y niñas.