Puebla, 1° en construcción de sucursales del Banco del Bienestar con 24

Puebla encabeza los avances en la construcción de sucursales del nuevo Banco de Bienestar, con 24 terminadas en lo que va del 2020; en ellas, los beneficiarios de los diferentes programas sociales del gobierno federal podrán cobrar sus apoyos y tener acceso a servicios bancarios.

Así lo dio a conocer este miércoles la titular del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Maury, durante la conferencia de prensa para dar el Informe Diario Sobre los Avances de los Programas de Bienestar, desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la información presentada por la funcionaria, las sucursales construidas en la entidad poblana se ubican, cada una, en la capital del estado, Oriental, Zacatlán, Quecholac, Tochtepec, Ciudad Serdán (Chalchicomula de Sesma), Vicente Guerrero (Santa María del Monte), San José Chiapa, Tehuacán (Chapulco), Tlacotepec de Benito Juárez (Santa María El Alta), San Bartolo Teontepec (Tepanco de López), San Matías Tlalancaleca y Tepeaca.

También hay una en Soltepec, Zautla (San Miguel Tenextatiloyan), Tecomatlán, Chiconcuautla, Olintla, Huehuetla, Xicotepec (Villa Ávila Camacho), Chignahuapan, San Salvador El Seco y Tlachichuca.

Después Puebla, en la zona Oriente, siguen en número de sucursales terminadas Estado de México, con 19, y en la parte sur del país, Oaxaca, done se terminaron ya 18 sucursales.

En el norte de la República, Sinaloa encabeza el listado con 13 sucursales edificadas; en el Occidente, Michoacán cuenta ya con 9 terminadas.

Se construyen en zonas accesibles

En la conferencia, el Coordinador General de Desarrollo Metropolitano Movilidad de la Sedatu, Daniel Fajardo Ortiz, detalló las características que deben tener los predios donde se construyen las nuevas sucursales: evitar traslados de más de hora y media para los beneficiarios, predios cercanos a núcleos urbanos, que cuenten con servicios públicos, en áreas no inundables, y con superficies de por lo menos 300 metros cuadrados.

Expresó que en un principio se dio prioridad a los predios de propiedad federal, estatal y municipal, pero ahora se trabaja con predios ejidales, en donde el proceso de donación es más largo.

Una vez aprobada la cesión en asambleas ejidales y comunitarias, “viene un trabajo arduo para que se regularicen esos terrenos y pasen a formar parte del Banco del Bienestar”.

Sin embargo, destacó el funcionario que los beneficios comunitarios son significativos, pues la entrega directa de apoyos de programas sociales conlleva una mejoría de los servicios públicos y reactivación económica local en aquellas comunidades donde se instale una sucursal del Banco.