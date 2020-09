Comienza incorporación de elementos de la Marina a las aduanas

Your browser does not support the video tag.

El administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, encabezó una reunión con elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México que en próximas semanas se incorporarán para reforzar la seguridad en las 49 de estas dependencias del SAT en el país.

A través de un comunicado, el SAT destacó que Duarte Olivares recordó que esta acción es parte de la “estrategia para combatir el contrabando de armas y drogas en las aduanas y cumplir con la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción, el influyentismo y aumentar la recaudación que nos permita tener recursos para el bienestar de la gente”.

Presentó los mecanismos de operaciones de los despachos aduaneros marítimos y reiteró que el personal de las aduanas estará a cargo de la capacitación de los nuevos elementos.

“La administración aduanera de importación y exportación se mantendrá con el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Armada de México reforzará las labores de inteligencia y vigilancia”, puntualizó.

Con el trabajo en aduanas, el país tiene un ingreso de alrededor de 970 mil millones de pesos. Por ello la importancia de coordinación con otras instancias del gobierno para combatir el contrabando. De esta manera se cumple con el ABC institucional: aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal, y combatir la corrupción.