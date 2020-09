Argentinos agreden a vecina de CDMX; “fílmame india horrible”

Your browser does not support the video tag.

Habitantes de la colonia Hipódromo, en la Ciudad de México, evidenciaron la agresión verbal y física que sufrió una vecina por parte de una pareja argentina que reside en la zona, que quería evitar que se podara parte de un árbol pese a que con ello se busca evitar accidentes.

En la cuenta de Twitter “Residentes Hipódromo” la grabación de 30 segundos muestra como un hombre y una mujer gritan que talar árboles “es de ignorantes”, mientras que, la mujer le dice a la otra, que se mantiene grabando, “tú me das asco, eres una india”.

Ante dichas agresiones, un hombre pide a los argentinos que no insulten y falten al respeto a los demás o llamaría a la policía, sin embargo, esto no causa efecto en los argentinos.

En una parte del video, el hombre enfrenta a la persona que graba y la cuestiona “¿Qué filmas? ¿Qué filmas? No filmes”, al tiempo de golpear el celular para detener la grabación.

Entonces, la mujer argentina afirma “fílmame, india horrible”.

La discusión fue sostenida mientras autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc realizaban las maniobras para podar la parte del árbol, que se trataba de obras de mantenimiento para mantener la seguridad de la zona.

Al respecto, vecinos de la zona señalaron que hace unas semanas hicieron la solicitud de poda de árboles para aminorar el riesgo de caídas de árboles, ya que el 31 de julio “un enorme árbol cayó sobre dos autos en la calle Sultepec”, sin embargo, el día que se tenía programada la realización de la poda, una pareja de adultos jóvenes (hombre y mujer), con insultos hacia el personal de la Alcaldía y hacia los vecinos que se encontraban en el lugar, impidieron la realización de esta, por lo que se volvió a solicitar mediante un nuevo trámite ante la Alcaldía mediante la plataforma del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC).

Dicha actividad se reprogramó para el 4 de septiembre, fecha en que se registró la agresión, señalaron.

Los vecinos reprobaron la conducta agresiva de los argentinos, al tiempo de afirmar que la extranjera utilizó la palabra “india” como un insulto clasista para referirse a su vecina, por lo que se pronunciaron contra los actos discriminatorios.

