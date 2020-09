Suspenden ensayos de vacuna contra Covid que se producirá en México

Your browser does not support the video tag.

La farmacéutica AstraZeneca suspendió los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 que desarrolla junto con la Universidad de Oxford, la cual está acordado que se produzca en México y Argentina para Latinoamérica, debido a posibles efectos adversos en un paciente.

De acuerdo con un vocero de la firma anglosueca, se detectó una “enfermedad inexplicable” en el participante, que reside en Reino Unido, por lo que se detuvieron las pruebas de vacunación para revisar los “datos de seguridad”.

Los ensayos de esta vacuna se estaban realizando en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, después de que el ensayo hubiera dado resultados “positivos” en Reino Unido.

En Latinoamérica, la Fundación Slim, en México, y AztraZeneca de Argentina firmaron un contrato para que esta produzca la vacuna y aquella la distribuya en toda la región, comenzando por dichos países.

Al respecto, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell Ramírez, recalcó que el país no está participando en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca y pidió “no especular” sobre la seguridad de esta y otra vacunas.

Apenas en la conferencia de prensa matutina presidencial, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, recordó que México es parte de un acuerdo con siete países -Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia- para acceder a las diversa vacunas contra el Covid-19 que se están desarrollando en ellos.

Mencionó que el país también aceptó participar en los ensayos de la vacuna rusa, la cual ha mostrado resultados favorables, según un estudio publicado en la revista médica Lancet.