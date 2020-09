Gobierno propondrá a Congreso presupuesto federal más austero

Your browser does not support the video tag.

La SHCP presentará el 8 de septiembre al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, que incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Ley de Ingresos, y el cual, según adelantó el titular de dependencia, Arturo Herra Gutiérrez, será más austero.

El paquete incluirá también los Criterios Generales de Política Económica y, de ser necesarias, las iniciativas de reformas sobre las fuentes de ingresos para el ejercicio fiscal 2021.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y el Senado, hasta el 31 de ese mes. En tanto, el PEF debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

Respecto al contenido de las propuestas, desde el 30 de agosto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio adelantos al advertir, en reunión con legisladores de Morena, que en 2021 se acabarán los “guardaditos” del gobierno federal para hacer frente a la crisis económica.

Asimismo, señaló que los recursos del presupuesto serán “menos” que los asignados para este 2020, por lo que llamó a la “solidaridad”.

En tanto, la semana pasada los diputados la fracción de Morena, que es mayoría, reiteraron su promesa de no aumentar los impuestos para el siguiente ejercicio fiscal.