Destinarán 18 mdp a nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en Huauchinango

Your browser does not support the video tag.

El comité de evaluación de proyectos del Conavim autorizó 18 millones de pesos para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Huauchinango, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se publicó del convenio entre la Segob y el gobierno de Puebla.

Dicho convenio tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la construcción de este centro de asistencia para mujeres y menores de edad violentados.

Lo publicado en el DOF este 7 de septiembre de 2020 señala que la dependencia responsable del proyecto se compromete a concluir la primera y única etapa del Centro de Justicia para las Mujeres.

Además de que en caso de que la totalidad del proyecto se haya programado para su desarrollo en varias etapas, se obliga a conseguir los recursos presupuestales necesarios para asegurar su conclusión y adecuado funcionamiento, así como apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y programas que deriven del mismo.

Contará con refugio temporal

Se agregó que el Centro de Justicia para las Mujeres estará ubicado en una fracción que se segrega del predio denominado: “El Potrero”, ubicado en Venta Grande, de Huauchinango.

Las áreas que se tienen contempladas son: de recepción; salas de espera; salón de juntas; salón de usos múltiples; cubículos para talleres de empoderamiento; taller de computación; consultorio médico; área lúdica; refugio temporal; consultorio de psicología (adultos, y niños y niñas); área de lactancia; área de procuración de justicia (ministerios públicos, policía de investigación); área de Seguridad (Policía Municipal y Estatal) unidad de atención inmediata (Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla), entre otras.

El documento añadió que la violencia contra las mujeres indígenas es un grave obstáculo para alcanzar el desarrollo y la dignidad de las personas y es un problema grave que atenta contra sus derechos humanos, de ahí que se haga la gestión para establecer un Centro de Justicia para las Mujeres en Huauchinango, uno de los 50 municipios con alerta de violencia de género en la entidad.

Cabe mencionar que la creación de este centro de asistencia en Huauchinango se dio a conocer a finales de enero de este año en el DOF.