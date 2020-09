Tras obtener registro, PES de Puebla participará en las elecciones

Your browser does not support the video tag.

Tras obtener su registro a nivel nacional como Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social (PES), el dirigente estatal en Puebla, José Momox Sánchez, dijo que se encuentran para competir en las próximas elecciones por diputaciones y alcaldías.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa del sábado, donde indicó que participarán en el siguiente proceso electoral, aunque debido a que son “nuevo partido” lo deberán hacer en solitario, sin poder conformar alianzas con otros institutos políticos, como en las elecciones pasadas, cuando fueron en colación (Juntos Haremos Historia) con Morena y el PT.

Asimismo, aseguró que en Puebla cuentan con un registro de 75 mil militantes -a nivel nacional registraron ante el INE a 420 mil-.

Momox Sánchez recordó que en el proceso electoral anterior, antes de que como Partido Encuentro Social les retiraran el registro, lograron ganar tres diputaciones locales, 11 alcaldías y 67 regidurías, por lo que para las elecciones de 2021 participarán por esos mismos cargos.