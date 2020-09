En ocho meses de 2020, crecen 26.3% feminicidios en Puebla: Odesyr

Your browser does not support the video tag.

Aunque durante agosto de este año se registraron sólo dos presuntos feminicidios en Puebla, el acumulado de los ocho meses, que son 72, representa un incremento del 26.3 por ciento respecto a los que hubo en el mismo tiempo de 2019 cuando hubo 57.

Esto, de acuerdo con el con el conteo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), con corte al último día del mes pasado, mismo en el que se observó que agosto fue el mes en el que menos casos se registraron.

En el primer mes del año, se cometieron 11 presuntos feminicidios, 10 por ciento más que en enero de 2019 cuando hubo 10, y para febrero se reportaron 17, lo que es un aumento del 183.3 por ciento, respecto a un año antes con seis.

Para marzo se reportaron 14 casos, a comparación de los ocho que hubo en el mismo mes del año pasado, es decir, subió 75 por ciento; mientras que en abril se contabilizaron siete, lo cual representó el 12.5 por ciento menos que los ocho en ese periodo del año anterior.

En mayo ocurrieron cinco asesinatos, lo que mostró una baja del 16.6 por ciento de los que se dieron en 2019 cuando fueron seis, mientras que para junio subieron 80 por ciento los casos, pues pasaron de cinco, el año anterior, a nueve este 2020.

Durante el mes pasado, julio, el número de asesinatos violentos contra mujeres fue de siete, que es la misma cifra de los que hubo en ese periodo del año pasado y, para agosto, dos, que representa una disminución del 60 por ciento comparados con los cinco de 2019.

Puebla capital concentra el 22 por ciento

Los 72 presuntos feminicidios que se reportaron en los ocho meses de este año, considerados así por las características con las que fueron asesinadas las mujeres, se cometieron en 33 municipios del estado, sobre todo en la capital poblana con 16, que equivale al 22.2 por ciento del total.

Le siguen San Martín Texmelucan con seis; Tehuacán con cinco; Tecamachalco con cuatro; Chietla y Atlixco con tres, cada uno; mientras que, en Zacatlán de las Manzanas, Coronango, San Salvador Huixcolotla, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, San Andrés Cholula, Palmar de Bravo y Acajete registraron dos en cada demarcación.

- Anuncio -

El resto fueron de Santa Clara Ocoyucan, San Pedro Cholula, Chiconcuautla, San Nicolás de los Ranchos, Cuautlancingo, Huauchinango, Huehuetla, Soltepec, Acatzingo, Rafael Lara Grajales, Cañada Morelos, Libres, Jalpan, Tulcingo del Valle, Zihuateutla, Tecali de Herrera, Ahuazotepec, Vicente Guerrero y Chiautla de Tapia; todos con uno.

Es necesario precisar que, en abril del año pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 50 municipios del estado.