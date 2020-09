Tras 22 años, Estado se disculpa por matanza de 45 indígenas en Acteal

Your browser does not support the video tag.

A 22 años de la matanza de Acteal, en Chiapas, donde 45 indígenas tzotziles perdieron la vida, el Estado mexicano pidió una disculpa pública a personas sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Fue Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ofreció la disculpa al tiempo de afirmar que el Estado asumirá la responsabilidad de los hechos contra la comunidad el 22 de diciembre de 1997.

En ese sentido, señaló que desde el inicio de esta administración federal y con el acompañamiento de las autoridades de Chiapas, se establecieron pláticas con familiares de las víctimas que “hoy culmina con la firma de dicho acuerdo entre víctimas, familiares y el Estado”.

El acuerdo de solución amistosa firmado en la sede de la Segob incluye a 30 víctimas, 18 personas fallecidas y 12 sobrevivientes, pero se respetan los derechos de otro grupo de víctimas que asumieron otras vías de acuerdo, con el fin de avanzar en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad en la entidad.

Encinas Rodríguez se refirió al hecho como una “expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia”.

Por su parte, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache Mondragón, enfatizó que el acuerdo suscrito contiene cuatro medidas de reparación a través de 25 acciones que el Estado instrumentará para indemnizar de manera individual e incorporarlos a un programa de vivienda.

Además, se apoyará a toda la comunidad con becas educativas, pavimentación de caminos e infraestructura hospitalaria, así como construcción de redes hidráulicas y eléctricas.

En representación de los afectados, Fernando Luna Pérez, reconoció reconoció la voluntad política de la actual administración y dijo que a nombre de las 163 víctimas aceptan la disculpa pública, porque “el pueblo tzotzil tiene un corazón enorme, somos un pueblo de paz”.