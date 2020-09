Comisión del INE avala registro de partido de Felipe Calderón

Your browser does not support the video tag.

En comisión, el INE aprobó que Encuentro Solidario, antes PES, y Libertad y Responsabilidad Democrática, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sean institutos políticos, mientras que rechazó a Redes Sociales Progresistas, ligada a la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.

Este jueves, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los proyectos de resolución sobre las solicitudes de registro como partidos políticos nacionales presentadas por siete organizaciones, de las cuales determinó dos procedentes y cinco improcedentes.

Los otros a los que se les rechazó su solicitud fueron Grupo Social Promotor de México, antes partido Nueva Alianza (NA); Fuerza Social por México, del sindicalista Pedro Haces; Fundación Alternativa, cercana al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y Súmate a Nosotros, del expanista Manuel Espino Barrientos.

El viernes, el proyecto de acuerdo aprobado será puesto a consideración del Consejo General, instancia que determinará finalmente si procede o no, el registro de nuevos partidos políticos.