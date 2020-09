Las traiciones a Rosario Robles y la tensión en el PAN rumbo a 2021

Your browser does not support the video tag.

¿Y si en lugar de mil patrullas, sólo se arrendaran 700?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que algo no está funcionando bien con las mil patrullas que el gobierno del estado está arrendando, pues muchas siguen varadas —es decir sin usarse—, otras carecen del equipo y la tecnología prometidas y otras que estaban en buenas condiciones, pero que eran de color azul —modelos 2018 y 2019— siguen en espera de ser donadas a los municipios.

De acuerdo con fuentes confiables que tienen acceso al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública, entre las 90 patrullas que no se usan al día en la capital (por falta de personal capacitado para conducirlas) y las que están varadas en las bases de operación, hay alrededor de 170 patrullas que simplemente no circulan, no obstante que el costo promedio del arrendamiento mensual por unidad es de 51 mil 370 pesos.

Por estas unidades que no circulan ni están destinadas a funciones específicas en materia de vigilancia y seguridad pública, el gobierno del estado tiene una pérdida de más de 8.7 millones de pesos mensuales.

Armando Saldaña: ¿delator o cómplice de Rosario Robles?

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el papel del priista atlixquense Armando Saldaña Flores en la trama criminal de “la estafa maestra” sigue siendo un misterio, pues algunos los colocan como uno de los 30 cómplices que tuvo Rosario Robles Berlanga para desviar unos 7 mil 500 millones de pesos a través de contratos otorgados a universidades que a su vez echaban mano de los servicios de empresas fantasmas. Otros más, sostienen que el también empresario hotelero pertenece a otro grupo: de 5 ex directores que en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregaron información confidencial que hundió a su exjefa en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Saldaña aparece en otros dos episodios obscuros: fue el encargado de la entrega de fondos para los damnificados por la tormenta Earl –en agosto de 2016– y la reconstrucción de los daños por el sismo –en septiembre de 2017–, que para el caso de Puebla dejó una estela de malestar social, mismo que le pasó la factura al PRI en las urnas en 2018.

En ambos episodios Saldaña tuvo como contraparte en Puebla a Gerardo Islas Maldonado, mejor conocido como “El Jerry”, un saltimbanqui de la política local, que primero era un personaje ligado al grupo de la maestra Elba Esther Gordillo, de quien se alejó cuando encarcelaron a la entonces dirigente del SNTE; luego se pasó a las filas del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, al que dejó de adorar cuando murió en un accidente aéreo; y ahora en su calidad de diputado busca incrustarse en Morena, para no ser excluido del manejo de los presupuestos públicos.

Ruta panista, llena de baches

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la ruta del PAN en Puebla hacia las elecciones intermedias del 2021 no tiene como destino un día de campo.

Para empezar, la tensión comienza a acumularse ante la definición que dará pronto el Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul sobre si la alcaldía poblana entra en el reparto de género.

Peeeero también las evaluaciones hechas indican que si el PAN va solo en las elecciones poblanas no le va a alcanzar.

Necesitará de alianzas. Aquí viene ooootro problema. Los partidos han encarecido su posición si se suman a la oferta panista. El PRD y hasta Nueva Alianza que jugarían en lo local.

De Compromiso por Puebla y el Pacto Social de Integración, de creación morenovallista, se les nota más lejos de jugar con lo que queda del panismo.

Hundir a Rosario

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica quea a los amigos, a los más cercanos, a los supuestos incondicionales, Rosario Robles les debe en gran medida el estar hoy en la cárcel.

No me mal entienda, al igual que Lozoya, formó parte activa de aquella pandilla que saqueó al país el sexenio anterior.

Y evidentemente, se benefició política y económicamente por haber pertenecido a tan devaluada clase política.

Sin embargo, mientras a Lozoya lo acompaña el tufo del traidor, a Robles le han llovido las traiciones por todos lados.

Empezando por el propio Peña Nieto.

Urge una limpia en el Capcee

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la semana pasada le adelante que algo olía muy mal en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), hoy le ofrezco más detalles del organismo.

Recordemos que la idea de este Comité, sectorizado a la SEP, busca proporcionar la infraestructura física para que los alumnos tengan espacios de calidad. Hasta ahí la idea suena muy bien.

Pero las obras, ya sabemos, comúnmente están ligadas al moche y la corrupción.

