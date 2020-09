Por austeridad, se van dos subsecretarios en Economía y Segob

Your browser does not support the video tag.

Por austeridad, este martes, la Federación anunció dos salidas en el gobierno: el primero de Francisco Quiroga Fernández como subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía y, de Ricardo Peralta Saucedo de la subsecretaría de Gobernación.

Primero, la SE indicó que la salida de Quiroga Fernández obedeció a la cancelación del cargo, a partir del 1 de septiembre de 2020, una medida que a su vez responde al decreto presidencial, publicado el 23 de abril, por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias.

Aclaró, en un comunicado de prensa, que la determinación no implica afectación a los trabajos que la SE lleva a cabo en materia de minería, además de que el funcionario seguirá colaborando en el gobierno, aunque no reveló en dónde.

Horas más tarde, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, bajo el mismo argumento, a partir del martes, Peralta Saucedo concluirá sus funciones en la dependencia.

En su cuenta de Twitter, agradeció su labor y le deseó éxito en la siguiente encomienda, sin precisar si también se prescindirá del puesto.