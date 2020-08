AMLO ve bien que INE asuma encuesta en Morena ante desacuerdo interno

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ve “bien” que el INE asuma la realización de la encuesta abierta para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y cuestionó a los líderes del partido, que él fundó, por no haberse puesto de acuerdo para hacerla antes.

Así lo comentó este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, haciendo a un lado su conocida postura de no referirse a temas partidistas, para emitir su opinión y criticar a la cúpula morenista por actuar tarde.

Al contestar la pregunta de un periodista sobre el posible registro del partido México Libre, encabezado por el expresidente Felipe Calderó Hinjosa, el presidente aprovechó para hacer una digresión y referirse a la situación de Morena.

“Me voy a meter un poco, con respeto, que el Tribunal Electoral decide que el INE se haga cargo de la elección interna en Morena y algunos dicen: No, pues va a haber fraude; yo digo que no, yo lo veo bien”, expuso.

Y es que, el jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), resolvió rechazar la prórroga de casi un año pedida por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino de Morena, y ordenó que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargue de realizar una encuesta abierta, a militantes y simpatizantes, para renovar el CEN en un plazo de 30 días.

Debe haber autocrítica, señala

Al respecto, el presidente consideró que tiene que haber autocrítica, y cuestionó a la dirigencia partidista “¿Por qué no se pusieron de acuerdo al interior?, ¿y además por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta, si está en los estatutos?, ¿por qué no someterse a lo que la gente decida, opine?, ¿no en la democracia es el pueblo el que manda?”.

“Entonces, no llevan a cabo la encuesta y se están ahí enfrentando, y va pasando el tiempo y ahora lo que dice el tribunal: que el instituto haga la encuesta”, resumió el mandatario.

Confía en que el INE para encuesta

Respecto al INE, el presidente indicó que confía en esta órgano autónomo, pues aseveró que “no creo que el instituto se atreva a cambiar los resultados, a cucharear la encuesta, porque además todos tienen forma de encuestar, o sea, que hay una encuesta, dos, tres oficiales, y puede haber supervisión u otras encuestas como testigo y no hay errores”.

En este sentido, comentó que “son otras las circunstancias y debemos de pensar que se están renovando las instituciones”.

Puso como ejemplo el caso del Poder Judicial de la Federación (PJF), que el jueves suspendió al juez que resolvió amparar al empresario Alonso Ancira Elizondo, detenido en España e involucrado junto Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en caso de la compra-venta de la planta Agronitrogenados a sobreprecio, lo cual habría causado daño al erario.