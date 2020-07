IMSS niega atención a derechohabiente que donó caretas a persona de salud

Juan José Callejas Esponda, médico quien donó 5 mil caretas a personal de salud ante la falta de insumos para atender a pacientes con Covid-19, acusó que, aunque es derechohabiente del IMSS, personal del Hospital de la Margarita se negó a recibirlo a pesar de estar contagiado.

En entrevista con Ángulo, refirió que laboró por 10 años para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital de Chiautla de Tapia, pero debido a que padece diabetes y es parte de un grupo vulnerable decidieron pensionarlo desde hace 2 años, aunque ofrece consultas particulares.

Recordó que, ante la crisis de la pandemia y noticias de que había carencia de material de protección al personal de salud, determinó apoyarlos dándoles caretas, lo cual hizo en compañía de amigos y colegas suyos.

Sostuvo que estas protecciones fueron entregadas directamente, en clínicas, hospitales y unidades médicas, tanto rurales como urbanas en todo el estado, en las manos de todo personal que lo requiriera, entre médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y hasta personal de limpieza.

“Fue aportación de caretas a nivel nacional. Fui referente en Puebla y con recursos propios en sus manos a cada uno se les ha ido dejando, no tuve limitantes para saber que si se podía hacer algo por mis compañeros ante la situación que se tiene, no hubo personal que no se le entregara”, expuso.

Sin embargo, relató que la semana pasada acudió al Hospital de la Margarita, pues se había contagiado del coronavirus que causa Covid-19. Iba en compañía de su mamá, quien también tiene el virus e incluso presentaba dificultad respiratoria, pero la respuesta del personal fue negativa para ambos.

Esto, pese a que ser derechohabiente y pensionado del IMSS, con Número de Seguridad Social (NSS) 4807791056-7.

Refirió que, aunque insistieron en que los atendieran, lo que les dijeron fue que no había camas disponibles y, por el contrario, les dijeron que se fueran a su casa, ya que no había oxígeno para ellos, porque no tenían capacidad para que se quedarán en el nosocomio.

Ni medicina les dieron, dice

Tampoco le dieron los medicamentos básicos para pacientes de Covid, por lo que tuvo que acudir a una farmacia particular. Ahí, una médica familiar le recetó los fármacos, que tuvo costear con sus recursos.

Refirió que no pudo ir a otra unidad hospitalaria porque está adscrito al de La Margarita, pero de igual forma lamentó que no le estén dando seguimiento epidemiológico, por lo que incluso sostuvo que ya presenta una parálisis facial aguda.

Incluso dijo que la madrugada de este miércoles decidió acudir y buscar medicamentos para ese malestar en la Clínica 7 del IMSS, ubicada en Agua Santa; sin embargo, no fue atendido por el personal médico de guardia, además de que un elemento de seguridad lo discriminó a pesar de identificarse como empleado del sector salud y llevar sus documentos de afiliación al instituto.

Lamentó que a pesar de trabajar en dicha clínica por años y apoyar a sus compañeros fue recibido de manera altanera e indiferente, cuando lo único que buscaba era medicinas para él y su mama que ya lleva 14 días con el virus.

“Hago un llamado a las autoridades para que vean que es molesto ir a una clínica con la molestia de recibir la atención primaria y eso no sucede, si esto hacen a una persona que laboró por años en el IMSS imagínense como será para alguien que no lo hizo”, concluyó Callejas Esponda.