Este lunes 29 de junio, Volkswagen reanudó su producción en su planta de Puebla, con poco más de 3 mil trabajadores, aproximadamente el 30 por ciento de su plantilla, aunque ya habían regresado para ser capacitados.

Y es que la empresa alemana ya comenzó a ensamblar unidades (Golf, Jetta y Tiguan) con más de 3 mil empleados de la plantilla de más de 12 mil, mientras que el área administrativa continuará trabajando desde casa.

Se debe mencionar que la armadora aplica protocolos de seguridad, como pruebas rápidas, medición de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y sana distancia, a pesar del segundo decreto emitido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que indica que en Pueblan no existen las condiciones para retomar actividades de la industria automotriz y del sector de la construcción.

Asimismo, es necesario precisar que la mitad de los empleados que reanudaron operaciones este lunes a la planta de Volkswagen en Puebla ya habían regresado para ser capacitado en los protocolos de salud.

Cabe señalar que el director de comunicación de Volkswagen en México, Mauricio Kuri Curiel, justificó que no acatarían el decreto debido a que no fueron notificados por el gobierno estatal, a lo que Barbosa Huerta contestó que una vez publicado el decreto, no debían de avisarles, sino que las empresas debían cumplir, lo que no sucedió.