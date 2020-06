Your browser does not support the video tag.

Tras un operativo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Guanajuato, que provocó incendio de vehículos como respuesta, quedaron detenidos presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, “El Marro”, entre ellos su madre, hermana y prima.

Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer, a través de un comunicado, dio a conocer que la acción llevada a cabo por militares y elementos ministeriales, el 20 de junio, resultó en la “detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en esa entidad”.

Aunque no especificó el nombre de tal grupo criminal ni el número de asegurados, destacó que María N, Juana N y Rosalba N, “presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial”, fueron detenidas durante el cateo a un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, Celaya.

De manera extraoficial, trascendió que las tres mujeres sería la madre, hermana y una prima de “El Marro”, quien logró evadir a las autoridades apoyado por personas que bloqueó carreteras y avenidas de la entidad con vehículos particulares que robaron e incendiaron

De acuerdo con la Sedena, a los detenidos se les aseguraron, aproximadamente, un kilogramo de probable metanfetamina y más de 2 millones de pesos.

Refirió que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y que quedó “pendiente el peso oficial y dictamen químico de la posible droga, así como la contabilización del numerario”.

Marro lanza dos videos

Tras el operativo, comenzó a circular un video, cuya duración es de un minuto y 15 segundos, donde se ve a “El Marro” agradecer a quien realizaron los bloqueos viales tras el operativo en su contra.

“Si quisiera que me echaran la mano un poco más para arrearle con estos pinches putos porque esas son mamadas. Como quiera entre cabrones no pasa nada, pero esas son pinches mamadas entre las mujeres”, pidió.

Con la voz entrecortada y al borde de llanto, advirtió a quienes lo persiguen que “todo el tiempo le vamos a arrear a la verga, de aquí hasta que nos lleve la verga (…) aunque me quede solo como un pinche perro me les voy a aferrar putos”.

En las primeras horas de este domingo, apareció otro video donde el líder criminal, en tono más retador, reclama al gobierno por la detención y lo acusa de apoyar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Este es un mensaje putos, para ustedes, pinche gobierno culero, voy a ser breve ojetes, pinches putos. Aquí vinieron a pasarse bien de verga otra vez, hijos de su puta madre, con toda la gente de aquí, pinches culeros, esta vez hasta mi madre putos”, comienza.

“No vienen a hacer su chamba culeros, nada más vienen de pinches rateros hijos de su puta madre y a restregarle aquí a la gente que puro Cártel Jalisco Nueva Generación”, añade.