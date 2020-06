Amozoc Seguro acusa hostigamiento a dirigentes; piden apoyo a Barbosa

Your browser does not support the video tag.

La organización “Amozoc Seguro” acusó que los domicilios de sus dirigentes están siendo vigilados supuestamente por policías municipales vestidos de civil, por lo que pidieron la intervención del gobierno estatal para que inicie una investigación.

A través de un oficio, el Consejo Estatal de Organizaciones Sociales (CEOS) de Puebla señaló que quienes amedrantan portaban armas de fuego y tomaban fotografías

Se trata de hogares ubicados en la calle 2 Norte, del Barrio San Antonio y la 11 Poniente, de la colonia Las Cruces de dicho municipio, donde los sujetos “montan una guardia hasta el presente momento sin tener una orden judicial que justifique los actos”.

En el documento referido, compartido a éste medio, destacaron que la situación les genera temor a los dirigentes implicados –cuyos nombres no fueron precisado– por el peligro que corren sus familias, y solicitaron la intervención de las autoridades estatales, para que sean retiradas dichas personas de las inmediaciones.

Responsabilizan a edil de Amozoc

“Reiteramos con urgencia se designe personal de Gobernación (estatal) que acuda a los domicilios señalados para recibir la denuncia de los afectados a fin de que puedan intervenir de inmediato al presente conflicto”, pidieron.

De igual forma, mencionaron que hacen responsable al presidente municipal de Amozoc, Bernardo Mario de la Rosa Romero, ante cualquier atentado que contra algún miembro de la organización o sus familias.

El escrito fue dirigido al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, así como fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal el pasado 20 de junio.

Cabe destacar que el pasado 7 de junio, Eloy Mendez Becerra, miembro de la agrupación, se manifestó junto a otros habitantes de Amozoc frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Puebla capital, para protestar contra los cortes de luz y altas tarifas, luego de que días antes se habían protestado en las oficina de su municipio.