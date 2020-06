Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Puebla canceló indefinidamente las labores de sanitización en la junta auxiliar de La Resurrección, en respuesta a la petición que hizo Abraham Alejandro Pérez Pérez a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, tras la quema de un vehículo por parte de inconformes.

Así lo informó la tarde de este jueves la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), a través de un comunicado, donde refirió que la decisión se tomó debido a que la población considera que existe poca información verídica y abundan falsedades en las redes sociales.

Asimismo, indicó que la autoridad auxiliar argumentó que con ello “se evitarían conflictos sociales y se mantendría la paz y tranquilidad”.

Expuso a ciudadanía de La Resurrección que el compromiso de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla fue evitar la sanitización en la junta auxiliar y, hasta la fecha, esto se ha cumplido.

Precisó que, desde su Dirección de Atención Vecinal y Comunitaria, se emitieron oficios a la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, al Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) y a la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla el 3 de junio de 2020 para hacer del conocimiento la petición de evitar labores de sanitización en La Resurrección.

Asimismo, aseguró que en todo momento, tanto el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, como el director de Atención Vecinal y Comunitaria, Jesús Duque Visconti han mantenido comunicación con el edil auxiliar y vecinos de La Resurrección.

Agregó que, mediante perifoneo con elementos de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, se informa a la población sobre el compromiso de respetar su consenso.

Este jueves por la mañana se dio a conocer que, durante la madruga de este jueves, habitantes de dicha junta auxiliar quemaron un vehículo en el que viajaba supuesto personal de sanitización; además, dañaron una patrulla y agredieron a un policía.