Aumentan 54% llamadas por violencia a mujeres en confinamiento en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Ante diputados, la secretaria de Igualdad aceptó que en el confinamiento debido al Covid-19, las llamadas de mujeres por violencia en su contra subieron 54 por ciento en Puebla; en tanto, la siguiente semana se entregará un informe complementario sobre el cumplimiento de la alerta de género.

Así lo informó, al comparecer de manera virtual ante diputados de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, la secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), Mónica Díaz de Rivera Álvarez, quien agregó que las llamadas fueron recibidas a través de la línea “Tel Mujer” que habilitaron.

La funcionaria explicó que, del 8 de enero al 22 de marzo, se contabilizaron 4 mil 58 casos y del periodo del 23 de marzo al 31 de mayo, la cifra fue de 6 mil 253, que representa un incremento del 54 por ciento, es decir, 2 mil 195 reportes más.

Detalló que dicha cifra está dividida en 4 mil 106 de terceras personas para dar conocimiento de un caso de violencia contra personas de este sector y para dar seguimiento a casos, mientras que 2 mil 121 se trataron de asesorías jurídicas para mujeres.

26 provinieron del botón de pánico, de las cuales solo en seis se confirmaron como una alerta real de violencia hacia las mujeres.

Entregarán informe complementario por AVGM

Respecto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la secretaria comentó que el próximo 23 de junio se entregará un informe de las observaciones hechas sobre el cumplimiento de este mecanismo emitido para 50 municipios del estado por parte de la Conavim.

Recordó que el pasado 4 de junio, se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria de manera virtual por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) conformado derivado de la alerta, donde se acordaron dichas acciones.

A la par de esto, dijo, que se reunirán con los subcomités encargados de la implementación de las medidas derivadas de la AVGM, posterior a la entrega del informe complementario con el objetivo de disipar las dudas para la elaboración del dictamen.

Díaz de Rivera Hernández recordó que en octubre pasado, el entonces Instituto Poblano de la Mujer (IPM) entregó el reporte a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), y ahora la Secretaría de Igualdad sigue el proceso de cerca.

“La entrega no ha sido oficializada, queríamos que viniera la directora de Conavim a recibir el informe y que nos confirmara una fecha para que sesionara el Sistema Estatal de Violencia y se lo entregáramos, pero por cuestiones de agenda de ella y del gobernador Miguel Barbosa Huerta y otras razones internas se retrasó, pero ya estamos sobre la fecha para ponernos de acuerdo con los secretarios para llevarlo a cabo, aunque sea virtual”, dijo.

Habilitarán 2 albergues y una Casa de Mujeres

Por otra parte, la secretaria anunció que abrirán dos nuevos albergues, uno en Huauchinango y otro en Tehuacán, ya que estos dos municipios están incluidos en las demarcaciones con AVGM, así como una Casa de Mujeres en Cuetzalan, para descentralizar ese servicio que actualmente se brinda únicamente en la capital.

Explicó que con estos inmuebles se busca atender y prevenir la violencia contra las mujeres ante el incremento de las agresiones que se han registrado en el periodo de confinamiento, por lo que en el caso de los albergues serán financiados con recursos de la dependencia a su cargo.

Mientras que para la casa de la mujer en Cuetzalan, dio a conocer que el gobierno federal asignó 8.6 millones de pesos para esa acción, misma que se detonará con el apoyo de los tres niveles de gobierno.