Habitantes de San Nicolás de los Ranchos acusaron que hay ocho órdenes de aprehensión contra pobladores luego de tomar la presidencia municipal en enero pasado; en tanto, presentaron el “Encuentro de los pueblos originarios contra el mal gobierno”.En rueda de prensa, en el zócalo de la capital poblana, Nancy Luna Castro, miembro de la Asamblea Popular de San Nicolás de los Ranchos, explicó que son siete las órdenes vigentes, ya que una fue ejecutada, aunque la persona que había sido detenida fue liberada.

Indicó que tiene conocimiento de que son acusados por el robo de vehículos oficiales al ayuntamiento, ya que no sólo tomaron la alcaldía, sino también la vieja clínica, la casa del Abue, dos patrullas, una retroexcavadora y un camión de volteo.

Sin embargo, sostuvo que estas unidades están a resguardo del regidor de Hacienda, Efrén Lozada Atenco, quien los está apoyando en “la lucha” que han emprendido para destituir al presidente municipal, Rodolfo Meléndez Meneses, por desvió de recursos.

“Son órdenes de aprehensión en términos políticos, porque los vehículos están en resguardo por parte del pueblo, pero fueron tomadas por el pueblo en una asamblea popular”, precisó.

Habrá encuentro de pueblos originarios

Respecto al encuentro de pueblos originarios, Luna Castro, acompañada de Víctor Castro Tovar, y Raymundo Reyes Escobar, integrantes del Consejo Estatal de Organizaciones Sociales (CEOS), explicó que será para retomar la defensa del Río Metlapanapa, para dar a conocer los problemas de ingobernabilidad en varios municipios, entre otras cosas.

Detalló que el evento será el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana en frente a la presidencia de San Nicolás de los Ranchos, al tiempo de señalar que es una iniciativa que surgió por las diferentes problemáticas que se desarrollan en el territorio poblano.

Mencionó que iniciará con un ritual para la diosa Tonantzin, luego se realizarán cuatro ponencias para terminar con mesas de trabajo, en las que se abordarán temas como la autonomía y pueblos originarios, cuarta trasformación y malos gobiernos, así como seguridad y despojo a los pueblos originarios.

“En varios municipios hay abusos, quitan tierras, contaminan o quieren apropiarse de terrenos que no les pertenecen, entonces deben de crearse grupos de defensa, pero debemos expandirlo para que las autoridades y empresarios sepan que no pueden apropiarse de los territorios”, pronunció.

Refirió que asistirán líderes sociales de Coronango, Juan C. Bonilla, San Nicolás de los Ranchos, San Miguel Xoxtla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y del municipio de Puebla, además de que les pedirán que lleven su cubrebocas y un gel antibacterial a fin de no propagar el virus del Covid-19.