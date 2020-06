Tras 10 años, México volverá a Consejo de Seguridad de ONU

Your browser does not support the video tag.

Tras 10 años, México volverá a ocupar un lugar como en el Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), organismo encargado de plantear soluciones a conflictos armados internacionales, pues fue electo por 185 votos de los países de Latinoamérica y el Caribe.

A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer el resultado y lo calificó como un “gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo”.

Con esta elección, México pasará a formar parte de los 10 miembros no permanentes del Consejo, para el periodo 2021-2022. Esto significa que no tiene derecho a vetar las resoluciones.

Sólo los cinco miembros permanentes poseen exclusivo derecho de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido (todos ellos tienen arsenal nuclear).

El Consejo de Seguridad es el único facultado para emitir resoluciones vinculantes para cualquiera de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como para imponer sanciones e incluso autorizar el uso de la fuerza si estos no cumplen.

Ser miembro da a las naciones voz para exponer directamente asuntos de paz y seguridad internacional, que van desde conflictos armados, como los que ocurren en Siria y Yemen, hasta amenazas por incremento de arsenal nucleares y ataques de grupos terroristas, como ISIS.

La última vez que México tuvo representación en el Consejo de Seguridad fue durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para el periodo 2009-2010.