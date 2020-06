Ministeriales borran material de reportero en Tehuacán tras detenerlo

Your browser does not support the video tag.

El periodista Iván González de En Tiempo Comunicaciones fue agredido por policías ministeriales, quienes le arrebataron su equipo, de la que borraron material que tenía de la protesta en la Policía Municipal de Tehuacán, a donde trasladaron a ocho policías de Tlacotepec de Benito Juárez.

En un video publicado por la Red Periodistas Puebla, el reportero explicó que se encontraba documentando la detención de los efectivos, para lo que tuvo que meterse unos metros al patio de la Policía Municipal de Tehuacán.

Entre la trifulca de los inconformes, contó que cuando vio, ministeriales lo empezaron a empujar, le quitaron su equipo y lo metieron a las instalaciones.

Tras unos minutos, señaló, le regresaron su herramienta de trabajo, pero sin el material gráfico que logró capturar, además de que se excusaron diciéndole que se trató de una confusión, pues algunos ministeriales son de otros municipios y no conocen a todos.

Ante esto, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que aclare porqué entorpecieron el derecho a documentar del reportero, mientras que a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, que inicie una queja de oficio, por violar la libertad de expresión del colega.

Cabe mencionar que, durante la madrugada de este miércoles, ocho uniformados municipales de Tlacotepec de Benito Juárez fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la FGE por no contar con la documentación para portación de armas de fuego.

Los elementos fueron trasladados a la dirección de Seguridad en Tehuacán luego de haber permanecido en el Complejo Metropolitano C5 del mismo municipio.