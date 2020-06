Trabajadores de Limpia de Atlixco van a paro; acusan abuso laboral

Your browser does not support the video tag.

La mañana de este martes, trabajadores del Servicio de Limpia de Atlixco se manifestaron a las afueras del departamento para denunciar despidos injustificados, pago de cuotas, y la falta de condiciones para laborar ante el Covid-19, por lo que iniciaron un paro.

Los empleados exigieron la salida del encargado de la jefatura de Limpia, Gerardo Conde Huerta, tras acusar el cobro de cuotas por laborar, así como extorsiones y hostigamiento laboral por parte de supervisores.

Asimismo, denunciaron que antes de parar labores acudieron a Contraloría municipal, la cual no resolvió el conflicto, por lo que pidieron una reunión con el edil de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Fueron unos 60 trabajadores los que arribaron con consignas en las que se leía “Fuera Gerardo Conde”, “Fuimos extorsionados”, y “Guillermo Velázquez queremos hablar”, además, como parte de la protesta dejaron una montaña de basura frente al Palacio Municipal de Atlixco.

Habría sido elementos del cuerpo de Bomberos quienes recogieron los desechos, mientras que la manifestación se levantó alrededor de las 9:00 horas, sin que se diera a conocer un acuerdo entre los demandantes y autoridades municipales.

Editado por David Celestino