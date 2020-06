Your browser does not support the video tag.

Ante los señalamientos de irregularidades presupuestales por parte de Yeidckol Polevnssky Gurwitz, anterior dirigente de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a recomendar que, sí había pruebas, se presentara una denuncia.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este martes, en Tlaxcala, donde el mandatario evitó opinar sobre el partido político que fundó.

“No me corresponde a mí hablar sobre los partidos en cuanto al manejo interno de sus finanzas, pero yo recomendaría que, si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción que se presenten denuncias y que la autoridad competente lo resuelva”, declaró.

Es de mencionar que se señaló a la dirigencia de Polevnksy Gurwitz de pagar 395 millones por obras de remodelación y acondicionamiento a inmuebles, las cuales no se llevaron a cabo, por lo que la nueva administración de Alfonso Ramírez Cuellar inició una investigación.

Por tanto, López Obrador reiteró a los dos grupos de Morena que deben evitar la corrupción y replicó el llamado a la población en general.

En otro tema, durante la “mañanera” el presidente reconoció a Tlaxcala por ser el segundo estado con menor incidencia delictiva, por lo que reconoció al gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien asiste siempre a las reuniones de seguridad que realiza con su gabinete.

En este tenor, exhortó a los gobernadores de los estados a acudir personalmente a las reuniones de seguridad, pues dijo que es un tema que no puede pasarse por alto.