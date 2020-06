Your browser does not support the video tag.

Para subsistir en plena pandemia de Covid-19 al estar frenados los pedidos de tiendas departamentales y exportaciones, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Puebla-Tlaxcala, reportó que el 50 por ciento de mil 786 empresas afiliadas, migró a la fabricación de cubrebocas, batas, cofias, cubre zapatos, entre productos.

Federico Carmona Ocañas, presidente del organismo, dijo que la reconversión a realizar artículos de salud es la única alternativa para seguir operando, aunque sea al 30 por ciento de la capacidad productiva o, de lo contrario es parar y quebrar, situación que perjudicara a cientos de personas que dependen de la maquila en Puebla, la cual genera alrededor de 40 mil empleos.

Mencionó que hasta personas que no están en el gremio se metieron a la confección de esos productos para obtener algo de ingresos, aunque la ganancia no es igual respecto a la confección de ropa de temporada para las grandes cadenas departamentales y tiendas de autoservicio, las cuales suspendieron los pedidos desde que se hizo la declaratoria de emergencia sanitaria, el 30 de marzo.

Indicó que exportar estos productos para el sector salud de otros países no es costeable, por ello se enfocan al mercado local y después al nacional.

Carmona Ocañas comentó que seguirán en esa producción hasta que se supere la emergencia sanitaria, para lo cual no ven una fecha tentativa.

Alta demanda

La demanda semanal de cubrebocas es hasta de 1 millón a nivel local, por ser de uso corto sobre todo en el sistema hospitalario, los cuales junto con otros productos se hacen por fábricas en Puebla y Tehuacán.

Entre esas dos localidades generan 12,000 empleos, los cuales están en tres turnos para cumplir con los pedidos a tiendas de autoservicio, distribuidores de material médico y farmacias, expuso.

La Canaive con la Cámara de la Industria Textil (Citex) están trabajando para que se mantenga el abasto de materias primas, ya que también se tiene que producir batas y otros artículos.

El material ocupado para las mascarillas es la tela indiolino, que puede ser lavable y en las instituciones de salud es necesario por la atención de pacientes.