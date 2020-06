En Puebla, homicidios y robos disminuyen 19% y 30%, sólo narcomenudeo sube 113%

Your browser does not support the video tag.

Las carpetas de investigación iniciadas de enero a mayo en el estado de Puebla, por homicidio con dolo, lesiones dolosas y robos en general disminuyeron 19.5, 28.6 y 30.2 en relación con el mismo lapso de 2019, sólo el narcomenudeo registró un aumento del 113.7 por ciento.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que precisaron que hasta mayo hubo 295 homicidios con dolo contra los 491 de los primeros cinco meses del año pasado, mientras que en homicidios culposos pasó de 291 a 160, es decir este tipo de asesinato se redujo un 45 por ciento.

Además, las investigaciones por lesiones dolosas fueron mil 700 y las culposas sumaron 323, mientras que al quinto mes de 2019, la FGE tenía 2 mil 383 y 384, respectivamente.

Hasta mayo, hubo 10 mil 700 robos en general en la entidad, 4 mil 657 menos que los denunciados entre enero y mayo del año anterior.

Por tipo de robo, Puebla registró sus mayores reducciones en los relacionados contra transportistas con un -66.7 por ciento; seguido de los asaltos en taxis y servicios de plataformas con -64.7 por ciento y los atracos al transporte público colectivo bajaron 60.4 por ciento.

Por su parte, los asaltos a negocios, a viviendas, hacia transeúntes y a vehículos se redujeron 33.1, 25.3, 15.1 y 13.6 por ciento, respectivamente, en el periodo señalado.

Secuestros disminuyen 88%: FGE

Asimismo, las denuncias por extorsión en el territorio poblano no tuvieron un cambio significativo, pues hasta mayo del año pasado fueron 67 y en los primeros cinco meses de este 2020 acumulaba 66.

Según los registros de la Fiscalía poblana en el tema de secuestros hubo una reducción del 88.1 por ciento, pues pasó de 45 casos a cinco.

Finalmente, el delito de narcomenudeo sumó 357 carpetas de enero a mayo de este año y 167 en el mismo lapso pero de 2019, una variación de -113.7 por ciento.