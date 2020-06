En abril y mayo, Puebla pierde 31 mil empleos afiliados ante IMSS

Your browser does not support the video tag.

En abril y mayo, meses en los que algunas empresas cerraron por el Covid-19, Puebla perdió 18 mil 537 y 12 mil 986 puestos de trabajo registrados en el IMSS, por lo que durante el confinamiento por la pandemia el estado acumuló 31 mil 523 menos empleos formales.

Así lo dio a conocer el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizado hasta el quinto mes de este año.

Al quinto mes de 2020, Puebla registró un total de 591 mil 375 puestos de trabajo ante el IMSS, 12 mil 986 menos que los 604 mil 361 afiliados de abril, que a su vez significaron una pérdida de 18 mil 537 en comparación con marzo.

En la comparación con mayo de 2019, el empleo con seguridad social en Puebla hubo una reducción del 5.4 por ciento, lo que equivale a 33 mil 757 empleos perdidos con relación a los 625 mil 132 que se tenían registrados en el estado durante mayo de 2019.

Puebla, con 5ª mayor caída de empleo formal

El estado poblano registró la quinta mayor caída de empleo formal (-5.4 por ciento), sólo por debajo de Quintana Roo (-22.7), Baja California Sur (-13.3), Guerrero (-6.9) y Nayarit (-5.9).

A nivel nacional, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en mayo se registró una pérdida de 344 mil 526 puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.7 por ciento respecto al mes previo.

Al 31 de mayo de 2020, en el país se registraron 19 millones 583 mil 170 empleos asegurados mientras que en abril la cifra fue de 19 millones 927 mil 696 empleos.

Al hacer la comparación anual, es decir respecto a mayo de 2019, la pérdida de estos puestos laborales fue de 799 mil 740, lo que representó una reducción del 3.9 por ciento.

De acuerdo con los datos del IMSS, sólo Tabasco y Colima reportaron una variación positiva con 1 y 0.1 por ciento, respectivamente.

Cabe mencionar que este viernes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta indicó que el próximo 15 de mayo no se reanudarán las labores en la construcción y la industria automotriz, pues considera que el estado no tiene las condiciones para hacerlo, pues los contagios de Covid-19 no se han reducido.